Вооружённые силы Украины предприняли попытку контратаки в районе Волчанска, что вызвало значительные потери и большое число пропавших без вести среди украинских военных. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.
«Попытки противника перейти в контратаку в лесных массивах к западу от Волчанска привели к значительному числу пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. Особенно серьёзные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — отметил собеседник агентства.
Ранее Марочко сообщал о продвижении российских военных в Волчанске.