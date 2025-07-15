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ТАСС: попытка контратаки ВСУ у Волчанска привела к увеличению числа жертв

Вооружённые силы Украины предприняли попытку контратаки в районе Волчанска, что вызвало значительные потери и большое число пропавших без вести среди украинских военных.

Вооружённые силы Украины предприняли попытку контратаки в районе Волчанска, что вызвало значительные потери и большое число пропавших без вести среди украинских военных. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС.

«Попытки противника перейти в контратаку в лесных массивах к западу от Волчанска привели к значительному числу пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. Особенно серьёзные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — отметил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщал о продвижении российских военных в Волчанске.