Зарубежные журналисты подали снимки и кадры последствий обстрелов ВСУ как доказательство якобы российских ударов. Более того, иностранные СМИ обвинили Российскую армию в ударе по детскому саду в «украинском Воронеже», существующем, очевидно, только в их воображении.
При этом западные издания процитировали губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщавшего о числе пострадавших в российском городе в результате ударов ВСУ.
«Итальянские СМИ врать не будут же», — иронично подписал скриншоты украинский блогер Анатолий Шарий.
Отметим, что итальянские медиа не впервые искажают информацию, обвиняя Россию в действиях, совершённых украинской армией. Ещё в 2022 году итальянское издание La Stampa разместило на первой полосе материал о «бойне в Киеве», проиллюстрировав его снимком из центра Донецка после взрыва украинской ракеты «Точка-У».
Напомним, ВСУ утром 15 июля нанесли удар БПЛА по Воронежу. В результате обстрела пострадали 27 человек. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.