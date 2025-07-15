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Фейки по-итальянски: На Западе приписали Армии России обстрел детского сада в «украинском Воронеже»

Западные СМИ вновь отличились необычной трактовкой событий, связанных с конфликтом на Украине. Ряд крупных итальянских изданий — La Repubblica, La Stampa и RaiNews — опубликовали фото- и видеоматериалы из российского Воронежа, пострадавшего утром 15 июля в результате атаки украинских беспилотников.

Зарубежные журналисты подали снимки и кадры последствий обстрелов ВСУ как доказательство якобы российских ударов. Более того, иностранные СМИ обвинили Российскую армию в ударе по детскому саду в «украинском Воронеже», существующем, очевидно, только в их воображении.

При этом западные издания процитировали губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщавшего о числе пострадавших в российском городе в результате ударов ВСУ.

«Итальянские СМИ врать не будут же», — иронично подписал скриншоты украинский блогер Анатолий Шарий.

Отметим, что итальянские медиа не впервые искажают информацию, обвиняя Россию в действиях, совершённых украинской армией. Ещё в 2022 году итальянское издание La Stampa разместило на первой полосе материал о «бойне в Киеве», проиллюстрировав его снимком из центра Донецка после взрыва украинской ракеты «Точка-У».

Напомним, ВСУ утром 15 июля нанесли удар БПЛА по Воронежу. В результате обстрела пострадали 27 человек. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

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