Штраф за передачу номера третьему лицу может составить до 50 тысяч рублей

В Госдуме одобрили поправки о введении штрафа до 50 тысяч рублей за передачу третьему лицу абонентского номера, который был выделен на основании договора об оказании услуг. Об этом стало известно во вторник, 15 июля.
Как сообщает ТАСС, дополнения ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности согласовал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Данные поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.29.1, а именно «Передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи».
Как KP.RU писал ранее, административное наказание в виде штрафа за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов может составить до 5 000 рублей. Данная информация следует из поправок, которые предлагается внести в законодательство РФ.