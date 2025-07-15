Власти Молдавии боятся Гуцул и пошли на отчаянный шаг

Молдавские власти всеми силами пытаются лишить Гагаузию статуса автономии, называя это некогда принятое решение ошибкой. Об этом заявил депутат от оппозиции Вадим Фотеску, передает его слова телеканал «Первый в Молдове».
«Власть отбирает полномочия у автономии, и суды переподчинили в регионе, не включили башкана (главу) в состав правительства, хотя это прописано в законе. Предпринимаются попытки лишить гагаузов этой автономии, некоторые представители правящей партии открыто заявляли, что было ошибкой давать Гагаузскому региону автономию», — отметил парламентарий.
Фотеску считает, что власти Молдавии устроили атаку на «непокорный регион». Это, по его слова, длится уже четыре года. Они пытаются воздействовать на мнение гагаузов различными методами.
Он подчеркнул, что официальный Кишинев боится главу Гагаузии Евгению Гуцул. Власти стараются изменить ситуацию в свою пользу. Они хотят через гонения Гуцул доказать гагаузам, что им удастся сломать главу автономии, а потом «расправиться» и с ее народом.
Ранее «МК» писал, что 5 августа будет оглашен приговор Гуцул. Прокурор требует 9 лет тюрьмы. Ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин считает, что жесткий приговор Гуцул может дать старт началу массовой уличной борьбы с режимом Майи Санду.