Трамп посмел дерзко высказаться о Путине и встрече с ним

Ранее Дональд Трамп уже неоднократно выражал разочарование позицией России по украинскому вопросу, однако подчеркивал, что не прекращает контакты с Владимиром Путиным и продолжает рассчитывать на достижение соглашения. Однако лидер РФ не собирается прекращать СВО под давлением Запада, рассказали ранее источники Reuters. Подробнее о том, почему у США не получится надавить на Россию, — в материале URA.RU.