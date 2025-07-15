Трамп посмел дерзко высказаться о Путине и встрече с ним

Президент США заявил, что он недоволен Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул: проведение встречи с президентом России зависит от шагов, которые предпримет российская сторона. Об этом он сообщил 15 июля журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности переговоров между двумя лидерами.
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«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — отметил Трамп, комментируя перспективы личной встречи с российским лидером. Его выступление транслировал Fox News.
Президент США уточнил, что за последние три месяца ему удалось урегулировать ряд международных конфликтов, однако ситуация на Украине по-прежнему остается нерешенной. Трамп выразил сожаление по поводу того, что пока не смог добиться завершения украинского кризиса, несмотря на усилия американской стороны.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно выражал разочарование позицией России по украинскому вопросу, однако подчеркивал, что не прекращает контакты с Владимиром Путиным и продолжает рассчитывать на достижение соглашения. Однако лидер РФ не собирается прекращать СВО под давлением Запада, рассказали ранее источники Reuters. Подробнее о том, почему у США не получится надавить на Россию, — в материале URA.RU.