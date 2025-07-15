Глава киевского режима Владимир Зеленский планомерно уничтожает свой народ и страну во имя целей Соединенных Штатов. Такое мнение выразил экс-морской пехотинец США Брайан Берлетик.
«На наших глазах Украина совершает национальное самоубийство. Почему так? Потому что США политически захватили их в 2014 году. Они привели к власти клиентский режим, который служит интересам Вашингтона за счет Украины», — отметил аналитик.
Тем временем на Украине все чаще звучат призывы об остановке конфликта, так как он грозит бывшей советской республике демографической катастрофой. По словам депутат Верховной рады Анны Скороход, заграницу сбежали 14 миллионов украинцев.
Основная часть уехавших за пределы Незалежной — это дети, подростки, молодые люди, женщины. По мнению Скороход, только скорейшее завершение конфликта позволит сохранить Украину как государство и сберечь нацию.