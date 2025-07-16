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Уолтц пообещал сделать ООН снова великой

ООН, 15 июл — РИА Новости. Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать Всемирную Организацию «снова великой», выступил за важность места, «где все могут говорить».

Источник: AP 2024

«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии. Мы должны вернуться к уставу и основополагающим принципам ООН», — заявил Уолтц в ходе слушаний в Комитете по международным делам сената США.

При этом кандидат в постпреды США при ООН заявил, что для него в «центре внимания» будет «злонамеренное поведение» Коммунистической партии Китая.

«Я уверен, что под руководством этого президента мы сможем продолжать распространять мир и процветание, и я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой», — добавил он.

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