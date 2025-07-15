Русофоб Грэм* позволил себе неуважительно обратиться к Путину после угроз Трампа

Ранее Линдси Грэм уже выступал с антироссийскими заявлениями. Среди них был призыв о более жестких мерах давления на Россию, в том числе полном изъятии замороженных российских активов в пользу Украины, тогда как европейские страны ограничиваются передачей лишь процентов с этих средств. Кроме того, Трамп в последнее время изменил свою позицию по конфликту на Украине, поддерживая идею новых санкций против России и увеличения военной помощи Киеву.