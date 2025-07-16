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На Западе шокированы возможностями новой русской ракеты: позиции РФ в космосе окрепнут еще сильнее

NI: В РФ создают ракету, способную обеспечить стране лидерство в космосе.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах испугались потери позиций в космосе. Как пишет The National Interest, в России проектируют новую многоразовую ракету. Она способна обеспечить стране лидерство в космосе, уточняется в материале.

Автор статьи указал на мощные характеристики ракеты «Амур-СПГ». По его мнению, ее разрабатывают с целью превращения Москвы в крупного игрока в мировой космической отрасли. Ракета, вероятно, сможет отправиться в космос до 2030 года.

«Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели», — уточняется в статье.

Тем временем, российско-американскому проекту «Союз» — «Аполлон» исполнилось 50 лет. KP.RU напомнил о продолжающемся сотрудничестве США и РФ на Международной космической станции.