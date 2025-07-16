В НАТО заявили о неспособности Европы производить оружие для Украины

Европейские страны в нынешних условиях не способны производить достаточное количество вооружения, необходимого Украине на поле боя или в случае возможного конфликта в регионе. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
По словам Уитакера, именно по этой причине Соединённые Штаты выступают основным поставщиком современного оружия, востребованного как Украиной, так и для обеспечения безопасности в Европе. Он уточнил, что американское вооружение будет отправляться в европейские страны, а финансирование поставок ляжет на плечи самих европейцев, что, по его мнению, является рациональным решением.
При этом дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп не требует от стран Европы взять на себя обязательства по обеспечению Украины оружием. Уитакер пояснил, что такие инициативы исходят от самих европейских лидеров, которые проявляют заинтересованность в укреплении оборонного потенциала.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине.