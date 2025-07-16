В НАТО заявили о неспособности Европы производить оружие для Украины

По словам Уитакера, именно по этой причине Соединённые Штаты выступают основным поставщиком современного оружия, востребованного как Украиной, так и для обеспечения безопасности в Европе. Он уточнил, что американское вооружение будет отправляться в европейские страны, а финансирование поставок ляжет на плечи самих европейцев, что, по его мнению, является рациональным решением.