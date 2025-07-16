Новости СВО. Освобождены Петровка и Воскресенка, ВС РФ продвигаются у Купянска, Трамп отказал в ракетах ВСУ, на Украине продлили военное положение, 16 июля

Донецкая Народная Республика, 16 июля.
Российские войска освободили село Петровка, примыкающее к Дзержинску (Торецку). Постепенно ВСУ отодвигаются от города. Одновременно с этим бои идут за Щербиновку, что приближает нашу армию к Константиновке, в которой постепенно группировка противника окружается.
— Наш контроль над Александро-Калиново по сути поставит эту группировку противника в состояние оперативного окружения, так как все дороги её снабжения будут плотно перерезаны нашими дроноводами, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
Флаг России поднят и над Воскресенкой, находящейся на юге ДНР. Здесь же рядом и Днепропетровская область.
— Очевидно, намечается очередной прорыв «ленточки». Ближайшие к Воскресенке цели на территории противника — населённики Сичневое и Малиевка. Их необходимо брать, чтобы выйти на крупное село Великомихайловку, расположенное на важном перекрёстке дорог, — считает военный корреспондент Александр Коц.
Харьковская область, 16 июля.
Поступают сведения о взятии нашими войсками Степовой Новоселки, а также продвижении к Песчаному. Эти населённые пункты находятся на восточном берегу реки Оскол.
Также продолжаются удары по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых городах. По объектам в Изюме ударили из РСЗО, а также в Чугуеве, где находился военный аэродром.
Российские войска активно применяют дроны для уничтожения противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Курская область, 16 июля.
Украинским войскам всё сложнее наступать на Тёткино. Наши войска заняли позиции в Рыжевке, откуда ВСУ и пытались атаковать российскую территорию. Кроме того, зачищены посадки у сумской Бессаловки. Киевские боевики по-прежнему не оставляют попыток зайти из Павловки в Новый Путь, но все они безуспешны.
Группировка войск «Север» уничтожила на этом направлении ещё несколько единиц техники, в том числе бронемашину «Казак», пикапы и квадроцикл, а также американскую РЛС AN/TPQ-48.
Продление военного положения на Украине: что это значит?
Владимир Зеленский продлевает военное положение на Украине до 5 ноября 2025 года. Таким образом, никаких мирных инициатив нет, а продолжение мобилизации есть. Не смогут украинцы выбрать ни президента, ни Верховную раду. Продлевается военное положение на Украине уже в 16-й раз. Но это и не удивительно, так как та же Европа выступает против переговоров.
— Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трамп отказывает Украине в дальнобойных ракетах: шаг к миру?
Похоже, что Трамп действительно собирается приближать мир. Президент США заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты JASSAM. Это оружие могло бы достать до Москвы.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom рассказал, что действительно происходит с вооружением США.
— Это оружие изменит что-то? Это просто прикрытие для того, от чего, как мне кажется, Трамп пытается уйти, — считает Макговерн, добавив, что президент США перекладывает груз ответственности на Европу.
Также он уверен, что оружейные запасы США истощены.