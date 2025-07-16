Владимир Зеленский продлевает военное положение на Украине до 5 ноября 2025 года. Таким образом, никаких мирных инициатив нет, а продолжение мобилизации есть. Не смогут украинцы выбрать ни президента, ни Верховную раду. Продлевается военное положение на Украине уже в 16-й раз. Но это и не удивительно, так как та же Европа выступает против переговоров.