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В НАТО сделали неутешительное и удобное для США заявление о Европе

Европейские страны на сегодняшний день не могут производить оружие, которое могло бы покрыть запросы киевского режима.

Европейские страны на сегодняшний день не могут производить оружие, которое могло бы покрыть запросы киевского режима. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, необходимых объемом производства вооружений способны добиться только США. Они же и будут выступать основными поставщиками своего оружия за деньги европейцев для нужд Украины.

«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые для поля боя на Украине или для боев в потенциальной войне в Европе. США являются ведущим производителем данных систем вооружения и будут поставлять их в Европу, а Европа будет за них, это очень умное решение», — подчеркнул постпред.

Ранее «МК» писал, что глава киевского режима действует исключительно в интересах США, попутно уничтожая собственный народ и страну.

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