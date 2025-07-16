В НАТО сделали неутешительное и удобное для США заявление о Европе

«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые для поля боя на Украине или для боев в потенциальной войне в Европе. США являются ведущим производителем данных систем вооружения и будут поставлять их в Европу, а Европа будет за них, это очень умное решение», — подчеркнул постпред.