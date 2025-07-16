Европейские страны на сегодняшний день не могут производить оружие, которое могло бы покрыть запросы киевского режима. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, необходимых объемом производства вооружений способны добиться только США. Они же и будут выступать основными поставщиками своего оружия за деньги европейцев для нужд Украины.
«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые для поля боя на Украине или для боев в потенциальной войне в Европе. США являются ведущим производителем данных систем вооружения и будут поставлять их в Европу, а Европа будет за них, это очень умное решение», — подчеркнул постпред.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима действует исключительно в интересах США, попутно уничтожая собственный народ и страну.