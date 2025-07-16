На Западе признали бессмысленность поставок Patriot Киеву

Поставки систем противовоздушной обороны Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом и НАТО Украине, будут полезны при отражении атак ВС России, но кардинально не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных аналитиков.
«Ожидаемые поставки новых американских систем ПВО Patriot некоторыми странами НАТО на Украину помогут противостоять участившимся российским ракетным и беспилотным атакам, но не изменят ситуацию кардинально, считают аналитики», — говорится в материале.
Ранее Трамп анонсировал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что Киеву отправят 17 систем Patriot. Правда, ни в Пентагоне, ни в самой Украине не смогли объяснить смысл этих заявлений.
«МК» писал, что киевскому режиму придется ждать несколько месяцев прежде, чем он получит обещанные президентом США Дональдом Трампом и НАТО системы Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом.