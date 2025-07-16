На Западе признали бессмысленность поставок Patriot Киеву

Поставки систем противовоздушной обороны Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом и НАТО Украине, будут полезны при отражении атак ВС России, но кардинально не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных аналитиков.