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Сумма штрафа за рекламу VPN-сервисов может составить до 500 тысяч рублей

За распространение рекламы VPN-сервисов для граждан, должностных и юридических лиц вводится соответствующий штраф.

Источник: Комсомольская правда

До 500 тысяч рублей может составить сумма штрафа за рекламу VPN-сервисов. Соответствующие поправки одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Известно, что нововведения согласованы ко второму чтению закона о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

За распространение рекламы VPN-сервисов для граждан предлагается установить штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Данные нововведения предлагается внести в статью 14.3 КоАП РФ.

Отметим, что повторные нарушения влекут за собой штраф от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч, от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей соответственно.

Предлагается также дополнить Кодекс РФ об административном правонарушении новой статьей 13.52 — «О нарушении порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Как KP.RU писал ранее, в Госдуме одобрили поправки о введении штрафа до 50 тысяч рублей за передачу третьему лицу абонентского номера, который был выделен на основании договора об оказании услуг. Соответствующие дополнения согласованы комитетом по госстроительству и законодательству.