Сумма штрафа за рекламу VPN-сервисов может составить до 500 тысяч рублей

За распространение рекламы VPN-сервисов для граждан предлагается установить штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Данные нововведения предлагается внести в статью 14.3 КоАП РФ.