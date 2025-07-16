В США внезапно вспомнили про устав ООН и одно место

«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии», — отметил он.