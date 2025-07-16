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В США внезапно вспомнили про устав ООН и одно место

Организация объединенных наций должна снова стать великой, чтобы было единое место, где разрешались бы все конфликты.

Организация объединенных наций должна снова стать великой, чтобы было единое место, где разрешались бы все конфликты. С таким заявлением выступил в Сенате кандидат на пост постпреда США при ООН Майк Уолтц.

«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии», — отметил он.

Уолтц также призвал вспомнить про существование устава ООН и вернуться к его исполнению. Он считает, что нельзя пренебрегать основополагающими принципами Организации. Однако центром внимания для него остается «злонамеренное поведение» Китая.

Кандидат от США собирается продвигать идеи мира и процветания. И он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вернуть ООН былое величие.

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