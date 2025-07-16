В США внезапно вспомнили про устав ООН и одно место

Организация объединенных наций должна снова стать великой, чтобы было единое место, где разрешались бы все конфликты. С таким заявлением выступил в Сенате кандидат на пост постпреда США при ООН Майк Уолтц.
«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты. Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии», — отметил он.
Уолтц также призвал вспомнить про существование устава ООН и вернуться к его исполнению. Он считает, что нельзя пренебрегать основополагающими принципами Организации. Однако центром внимания для него остается «злонамеренное поведение» Китая.
Кандидат от США собирается продвигать идеи мира и процветания. И он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вернуть ООН былое величие.