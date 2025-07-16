При этом подчеркнули, что информация о содержании разговора между Трампом и Зеленским не является полностью достоверной, так как источники могли искажать данные в интересах западных политических кругов. В итоге известно лишь факт разговора, но не его подробности и не готовность России изменить свою позицию в специальной военной операции. В Госдуме выразили мнение, что Россия ведёт боевые действия достаточно гуманно, однако не исключают возможности пересмотра этой позиции при необходимости.