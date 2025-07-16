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В Госдуме заявили, что удары ВСУ по Москве приведут к радикальным мерам со стороны России

В Госдуме заявили, что попытки ВСУ нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу могут привести к более радикальным ответным мерам со стороны России.

В Госдуме заявили, что попытки ВСУ нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу могут привести к более радикальным ответным мерам со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможность передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским интересовался, способна ли Украина наносить удары по российским мегаполисам. По информации телеканала, украинская сторона восприняла этот вопрос серьёзно и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующего вооружения. При этом CNN уточняет, что этот вопрос был одним из многих и мог быть задан мимоходом.

В Госдуме отметили, что возможные удары по российским городам с использованием американского оружия вряд ли побудят Россию к переговорам, а скорее вызовут более жёсткую реакцию, отражающую национальный характер страны, который не меняется на протяжении веков.

При этом подчеркнули, что информация о содержании разговора между Трампом и Зеленским не является полностью достоверной, так как источники могли искажать данные в интересах западных политических кругов. В итоге известно лишь факт разговора, но не его подробности и не готовность России изменить свою позицию в специальной военной операции. В Госдуме выразили мнение, что Россия ведёт боевые действия достаточно гуманно, однако не исключают возможности пересмотра этой позиции при необходимости.

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