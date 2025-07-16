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Axios: США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились обозначить конец августа крайнем сроком для достижения ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По информации издания, если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, страны «евротройки» запустят механизм «мгновенного возврата» (snapback), который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года.

Срок действия положения о таком возврате санкций истекает в октябре, в этом же месяце Россия займет пост председателя СБ ООН.

Одним из европейских условий может стать возобновление мониторинга ядерных объектов страны МАГАТЭ, а также вывоз с них 400 кг урана, обогащенного до 60%, добавил источник Axios.

По мнению Ирана, для повторного введения санкций нет никаких правовых оснований, и в ответ пригрозили выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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