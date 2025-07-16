Axios: США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в понедельник в ходе телефонного разговора договорились обозначить конец августа крайнем сроком для достижения ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.