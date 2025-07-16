В Госдепе исчез отдел по расследованию военных преступлений на Украине

В ходе выступления Ригаса об этом спросил конгрессмен-демократ Билл Китинг. Его интересовало, почему всю группу по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине уволили. Китинг оказался не удовлетворен размытой формулировкой ответа, предположив, что отдел действительно перестал существовать.