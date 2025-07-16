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В Госдепе исчез отдел по расследованию военных преступлений на Украине

В Госдепартаменте США больше не существует отдела по расследованию якобы военных преступлений на Украине как отдельного подразделения.

В Госдепартаменте США больше не существует отдела по расследованию якобы военных преступлений на Украине как отдельного подразделения. Об этом сообщил представитель ведомства Майкл Ригас, выступая в Конгрессе.

«Я думаю, что этот отдел был объединен. Работу этого отдела будет исполнять региональное бюро и персонал зарубежной миссии», — пояснил он.

О причинах реорганизации отдела Ригас не распространялся. Как и о том, какие именно структуры возьмут на себя функции расформированного подразделения.

В ходе выступления Ригаса об этом спросил конгрессмен-демократ Билл Китинг. Его интересовало, почему всю группу по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине уволили. Китинг оказался не удовлетворен размытой формулировкой ответа, предположив, что отдел действительно перестал существовать.

В конце июня Reuters сообщало, что из Белого дома поступила команда Госдепу закрыть финансирование программ по расследованию якобы военных преступлений на территории нескольких стран. Сюда вошли Украина, Шри-Ланка, Сирия, Ирак и ряд других. Конкретно в Незалежной сотрудники отдела пытались найти доказательства против России.