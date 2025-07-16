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В Совфеде прокомментировали угрозы американского сенатора Грэма* в адрес России

В Совфеде заявили, что угрозы сенатора Грэма* не стоит воспринимать всерьез.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор Совфеда Сергей Перминов заявил РИА Новостям, что не стоит принимать всерьез и как-то пытаться анализировать угрозы сенатора США Линдси Грэма*, сделанные в адрес России. По его словам, русофоб иногда переигрывает свое амплуа «балагура и весельчака».

Напомним, что накануне Грэм* позволил себе обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и посоветовать российскому политику «позвонить» высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, что якобы будет, если он не согласиться на ультиматум главы США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на территории Украины в течение 50 дней.

Пост Грэма*, который он написал в соцсети Х, намекает на то, что удары по Тегерану были нанесены как раз-таки после того, как закончился 60-дневный срок, данный Трампом исламскому государству для заключения ядерной сделки.

Сенатор при этом самонадеянно заявил, что слова американского лидера стоит принимать всерьез. И сделать это, в том числе, нужно странам, которые закупают нефть у России. В Совфеде РФ призвали не относиться к этому высказыванию всерьез.

Как KP.RU писал ранее, сенатор США Грэм* опозорился своими политическими знаниями и публично признал Украину российской территорией.

* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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