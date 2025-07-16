В Совфеде прокомментировали угрозы американского сенатора Грэма* в адрес России

Напомним, что накануне Грэм* позволил себе обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и посоветовать российскому политику «позвонить» высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, что якобы будет, если он не согласиться на ультиматум главы США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на территории Украины в течение 50 дней.