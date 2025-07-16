Элитный украинский полк Скала полностью потерял боеспособность

Полк был экстренно переброшен из Львовской области, но понёс настолько серьёзный урон, что перестал существовать как полноценная боевая единица.
Это подразделение считалось одним из наиболее боеспособных в составе ВСУ и находилось под личным контролем главнокомандующего. Точные масштабы потерь и перспективы восстановления полка пока не уточняются.
Ранее появились сообщения о другом успешном ударе российских войск — ракетной атаке по пункту временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Баратовке Николаевской области. Удар был нанесён ракетным комплексом «Искандер», что привело к значительным потерям среди украинских морпехов.