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Элитный украинский полк Скала полностью потерял боеспособность

425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала», считавшийся элитным подразделением ВСУ и личным проектом главнокомандующего Александра Сырского, практически утратил боеспособность после тяжёлых потерь в районе Мелового. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

Источник: Life.ru

Полк был экстренно переброшен из Львовской области, но понёс настолько серьёзный урон, что перестал существовать как полноценная боевая единица.

Это подразделение считалось одним из наиболее боеспособных в составе ВСУ и находилось под личным контролем главнокомандующего. Точные масштабы потерь и перспективы восстановления полка пока не уточняются.

Ранее появились сообщения о другом успешном ударе российских войск — ракетной атаке по пункту временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Баратовке Николаевской области. Удар был нанесён ракетным комплексом «Искандер», что привело к значительным потерям среди украинских морпехов.