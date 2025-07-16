Трамп заявил, что не отправит американских солдат на Украину

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением. Он заявил, что не отправит американских солдат на защиту Украины.
По словам американского лидера, он не будет действовать так же, как говорят некоторые европейские политики, желающие послать иностранный военный контингент в Киев. Дональд Трамп, при этом, сообщил о поставках оружия Украине. По его данным, вооружение Киева финансируется НАТО. Это соответствует новым договоренностям Вашингтона с союзниками по альянсу. Вооружение, отметил он, уже поставляется.
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