Трамп заявил, что не отправит американских солдат на Украину

По словам американского лидера, он не будет действовать так же, как говорят некоторые европейские политики, желающие послать иностранный военный контингент в Киев. Дональд Трамп, при этом, сообщил о поставках оружия Украине. По его данным, вооружение Киева финансируется НАТО. Это соответствует новым договоренностям Вашингтона с союзниками по альянсу. Вооружение, отметил он, уже поставляется.