Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не отправит американских солдат на Украину

Трамп сообщил, что солдат из США не будет на Украине, при этом оружие уже поставляется Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением. Он заявил, что не отправит американских солдат на защиту Украины.

По словам американского лидера, он не будет действовать так же, как говорят некоторые европейские политики, желающие послать иностранный военный контингент в Киев. Дональд Трамп, при этом, сообщил о поставках оружия Украине. По его данным, вооружение Киева финансируется НАТО. Это соответствует новым договоренностям Вашингтона с союзниками по альянсу. Вооружение, отметил он, уже поставляется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше