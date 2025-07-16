Подавляющее большинство оставшихся в живых украинских боевиков не поддерживают киевский режим, так как среди них нет нацистов, а основную часть ВСУ составляют обычные граждане, которых принудительно мобилизовали, сообщили в пророссийском подполье, передает ТАСС.
«В ВСУ абсолютное большинство военнослужащих были мобилизованы после 2022 года и не являются профессиональными военными. Это обычные люди: слесари, преподаватели, водители, грузчики. Среди них очень сложно встретить не только нациста, но и человека, поддерживающего нынешнюю власть», — пояснил собеседник агентства.
По словам источника, главные и отпетые нацисты в окопах не сидят. Они делают все, чтобы туда попали простые украинцы. А националистов, считает собеседник, нужно искать в больших кабинетах, которые получили должности после госпереворота 2014 года.
Ранее «МК» писал, что на Украине появились случаи дезертирства сотрудников территориальных центров комплектования, в том числе, из-за поступающих угроз от мобилизованных. Несколько офицеров сбежали с мест службы и покинули страну.