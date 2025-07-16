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Трамп верит в желание руководства РФ урегулировать ситуацию вокруг Украины

По словам президента США, американское правительство не намерено отправлять своих солдат на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп верит в желание руководства Российской Федерации урегулировать ситуацию вокруг Украины. Об этом 47-й президент Штатов заявил в среду, 16 июля.

Напомним, что через 50 дней Дональд Трамп будет готов ввести санкции и пошлины против РФ.

Как KP.RU писал ранее, по словам Трампа, американское правительство не намерено отправлять своих солдат на Украину. Однако по словам политика, оружие уже поставляется Киеву, а НАТО за это платит.

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