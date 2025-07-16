Axios: Израиль пообещал прекратить атаки на военные объекты Сирии 15 июля

Израиль согласился приостановить удары по сирийским военным объектам с 15 июля по просьбе администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил корреспондент портала Axios, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.
Как отмечается, сирийские власти заранее проинформировали израильскую сторону о переброске танков в район Эс-Сувейда. Дамаск объяснил этот шаг необходимостью стабилизировать обстановку в регионе на фоне вспышки насилия между друзскими формированиями и бедуинскими группами.
Израиль уже выражал готовность вмешаться в случае угрозы друзскому населению Сирии. Остановка атак может рассматриваться как попытка снизить напряженность и сохранить баланс интересов в регионе.
Ранее сообщалось, что Израиль не раскрыл данные о попадании иранских ракет по ряду военных целей.