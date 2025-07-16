Оппозиция в армянском парламенте оспорит закон о национализации «Электросетей»

В Конституционный суд Армении поступил иск от оппозиционных партий местного парламента о признании недействительными тех законов, которые разрешают национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну.
«Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности», — заявил в интервью онлайн-изданию pastinfo.am депутат Национального собрания Арцвик Минасян.
Спикер подчеркнул, что эти законодательные нововведения помогают аннулировать лицензию без судебного решения, что, таким образом, лишает лицензированную компанию права использовать собственное имущество в соответствии с его назначением.
По словам Минасяна, вторая группа нарушений относится к основополагающему принципу обратной силы закона.
Как KP.RU писал ранее, 8 июля 2025 года стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, позволяющий национализировать компанию «Электросети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.