Колесник-Лавинская: Европа не хочет возвращать вывезенных с Украины детей

Напомним, во время стамбульских переговоров Украина передала России список из 339 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и не имеющих возможности воссоединиться с семьями. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда подчеркнул, что не все эти дети были вывезены в Россию. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около сотни несовершеннолетних, которых Киев называл «похищенными» Россией, обнаружились именно в Германии.