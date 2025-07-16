На Западе зациклились на многодневных ультиматумах: на очереди Иран

Иран должен заключить со странами Запада соглашение о ядерной программе до конца августа этого года. Такой ультиматум ему выставили США, Франция, Германия и Великобритания, передает портал Axios.
Если же власти исламской республики не уложатся в срок, то санкции, которые сняли с Тегерана, будут возвращены. По данным издания, американский госсекретарь Марко Рубио договорился об этом с главами МИД евротройки во время телефонных переговоров.
Европейское трио государств угрожает Ирану вернуть те санкции, которые были отменены в 2015 году, когда была заключена сделка. Они могут легко активировать механизм возврата всех рестрикций Совбеза ООН.
Ранее «МК» писал, что Организация объединенных наций должна снова стать великой, чтобы было единое место, где разрешались бы все конфликты. С таким заявлением выступил в Сенате кандидат на пост постпреда США при ООН Майк Уолтц.