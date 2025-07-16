Трамп заявил, что не собирается отправлять американских солдат на Украину

«У нас не будет солдат на территории боевых действий», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
При этом Трамп подчеркнул, что поддержка Украины продолжается в форме поставок оружия, которые финансируются в рамках соглашений США и союзников по НАТО.
«Вооружение уже поставляется, и финансирование идёт через альянс», — отметил он.
Напомним, ранее Трамп призвал Украину воздержаться от ударов по Москве после возобновления поставок американского оружия Киеву. Со своей стороны в Кремле заявили, что воспринимают заявления лидера США о введении жёстких тарифов в отношении России в случае отказа от сделки по Украине в течение следующих 50 дней как сигнал к войне, а не к миру. На фоне эскалации ситуации Китай выразил готовность усилить поддержку России. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнёрство Москвы и Пекина на международной арене.