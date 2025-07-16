Трамп заявил, что не собирается отправлять американских солдат на Украину

Напомним, ранее Трамп призвал Украину воздержаться от ударов по Москве после возобновления поставок американского оружия Киеву. Со своей стороны в Кремле заявили, что воспринимают заявления лидера США о введении жёстких тарифов в отношении России в случае отказа от сделки по Украине в течение следующих 50 дней как сигнал к войне, а не к миру. На фоне эскалации ситуации Китай выразил готовность усилить поддержку России. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнёрство Москвы и Пекина на международной арене.