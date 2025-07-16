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Трамп заявил, что не собирается отправлять американских солдат на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американских военных для защиты Украины. По его словам, он действует иначе, чем некоторые европейские политики, выступающие за отправку иностранного военного контингента в Киев.

Источник: Life.ru

«У нас не будет солдат на территории боевых действий», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

При этом Трамп подчеркнул, что поддержка Украины продолжается в форме поставок оружия, которые финансируются в рамках соглашений США и союзников по НАТО.

«Вооружение уже поставляется, и финансирование идёт через альянс», — отметил он.

Напомним, ранее Трамп призвал Украину воздержаться от ударов по Москве после возобновления поставок американского оружия Киеву. Со своей стороны в Кремле заявили, что воспринимают заявления лидера США о введении жёстких тарифов в отношении России в случае отказа от сделки по Украине в течение следующих 50 дней как сигнал к войне, а не к миру. На фоне эскалации ситуации Китай выразил готовность усилить поддержку России. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять стратегическое партнёрство Москвы и Пекина на международной арене.

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