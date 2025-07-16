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Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут направлены на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут направлены на Украину.

«Американских солдат не будет на территории боевых действий [на Украине]», — сообщил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее стало известно о планах НАТО напасть на Приднестровье.

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