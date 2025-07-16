Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут направлены на Украину.
«Американских солдат не будет на территории боевых действий [на Украине]», — сообщил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее стало известно о планах НАТО напасть на Приднестровье.
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