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Трамп: солдат США не будет на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что военнослужащих США не будет на Украине. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Источник: Reuters

«У нас не будет солдат на территории боевых действий (на Украине)», — сказал он (цитата по ТАСС).

В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.

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