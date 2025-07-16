Трамп: солдат США не будет на Украине

«У нас не будет солдат на территории боевых действий (на Украине)», — сказал он (цитата по ТАСС).
В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.
Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.
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