Трамп выразил веру в желание Путина урегулировать украинский конфликт

Трамп тем же вечером сказал, что не планирует поставлять ВСУ ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Ранее он также говорил, что хоть и разочарован в Путине, но пока «не закончил с ним». По словам политика, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза.