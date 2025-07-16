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Трамп выразил веру в желание Путина урегулировать украинский конфликт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина урегулировать украинский конфликт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина урегулировать украинский конфликт.

— Глава России часто говорит, что хочет мира. И я думаю, что он хочет, я надеюсь на это. Мы скоро это узнаем, — заявил он журналистам в аэропорту Пенсильвании на пути в Вашингтон.

Однако американский лидер отметил, что намерения российского руководства пока якобы не подтверждаются действиями, передает РИА Новости.

Также Дональд Трамп указал, что не занимает ничью сторону в украинском конфликте.

Еще он высказался, что возможность его личной встречи с Владимиром Путиным будет напрямую зависеть от дальнейших шагов России. По его словам, к текущему моменту он крайне недоволен им.

Трамп тем же вечером сказал, что не планирует поставлять ВСУ ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Ранее он также говорил, что хоть и разочарован в Путине, но пока «не закончил с ним». По словам политика, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза.

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