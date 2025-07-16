Трамп поверил в серьезность намерений Путина принести мир на Украину

Трамп поверил желанию Путина закончить конфликт на Украине мирным путем.
Президент США Дональд Трамп хочет верить, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам 15 июля по возвращении в Вашингтон из Пенсильвании, передает Fox News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп своими угрозами Путину «лишь отморозит уши назло маме».
«Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — отметил Дональд Трамп в разговоре с журналистами.
По его словам, Россия якобы не подтвердила свои намерения конкретными действиями. Президент США подчеркнул, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта.
Ранее Трамп поставил России условие: Москва должна закончить конфликт на Украине за 50 дней, иначе США введут 100%-ные пошлины на российские товары. Подробнее о том, почему угрозы президента США не подействуют на Россию, — в материале URA.RU.