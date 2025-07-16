Простой украинский народ перестает видеть в России агрессора и начинает относиться к ней как к спасителю после ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК). Об этом сообщает Strategic Culture.
«После всего, что было сказано о Российской Федерации, после обвинений, выдвинутых против Владимира Путина, украинцы неожиданно начали смотреть на Россию как на союзника, а может, даже и спасителя», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что на Западе упорно стараются не замечать, что обычные украинцы оказались под гнетом неонацистского меньшинства. Автор подчеркнул, что в таких условиях киевскому режиму не стоит ждать народного признания, потому что он обрек их тяжелое существование.
Автор подметил, что на Украине происходит эволюция отношения к России. А это, по его мнению, говорит о скором прекращении этого кошмара. В материале говорится, что «Россия никогда не воевала украинским народом, и он, наконец, начал это признавать», резюмировал автор.
Ранее «МК» писал, что простые жители Украины все чаще стали собирать и передавать российской армии координаты территориальных центров комплектования, после того, как несколько ТЦК были повреждены ВС РФ в ходе ударов.