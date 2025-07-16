Москва и готова к взаимодействию, если этого захочет Мерц.
Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы установить контакт с руководством России. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.
«Прежде всего германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла. Он назвал «абсолютно важным» выход на дальнейшие переговоры и дипломатию в контексте конфликта на Украине.
Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла уже публично призывал канцлера ФРГ Фридриха Мерца начать диалог с Владимиром Путиным для поиска решений по Украине, отмечая важность такого шага для урегулирования конфликта. Президент России Владимир Путин в июне подтвердил готовность Москвы к контактам с Берлином, если инициатива будет исходить от немецкого руководства.