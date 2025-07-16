В Германии потребовали от канцлера наладить контакт с Путиным

«Прежде всего германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — сказал в эфире телеканала NTV Хрупалла. Он назвал «абсолютно важным» выход на дальнейшие переговоры и дипломатию в контексте конфликта на Украине.