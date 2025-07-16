Правила поступления на госслужбу в РФ изменятся с 2026 года

Так, верхняя часть плеч и голова человека должны крупным планом помещаться на фото, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения. Отмечается, что глаза фотографируемого должны быть открытыми и не прикрыты волосами волосы. Допускается фото в темных очках или с повязкой на глазах, но лишь по медпоказаниям.