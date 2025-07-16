Правила поступления на госслужбу в РФ изменятся с 2026 года

С 1 января 2026 года в России изменятся правила поступления на госслужбу, а именно требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на муниципальную (или государственную) службу. Соответствующие данные опубликованы в документах правительства РФ.
Так, верхняя часть плеч и голова человека должны крупным планом помещаться на фото, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения. Отмечается, что глаза фотографируемого должны быть открытыми и не прикрыты волосами волосы. Допускается фото в темных очках или с повязкой на глазах, но лишь по медпоказаниям.
Фотография должна быть прикреплена к анкете в формате JPEG, JPG, PNG или BMP и «весить» не более десяти мегабайт. К тому же, она должна быть цветной, в высоту шесть см и шириной четыре см, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.
В документе отмечается, что данные анкеты будут храниться в ZIP-архиве. А вот в ее печатной версии будут размещены QR-коды, которые позволят при их сканировании показать содержимое ZIP-архива. Представителям Минцифр РФ еще предстоит разработать более точечные требования и параметры для хранения информации электронных анкет в январе 2026 года.
Как KP.RU писал ранее, с 1 сентября 2025 года в российских школах вступают в силу единые образовательные стандарты по всем предметам учебной программы. При этом требования согласованы с положениями Трудового кодекса РФ, что позволит установить четкие нормативы педагогической нагрузки.