Трамп: первые поставки Украине ЗРК Patriot по сделке с НАТО начались

Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».