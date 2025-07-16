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Трамп: первые поставки Украине ЗРК Patriot по сделке с НАТО начались

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начались первые поставки ЗРК Patriot на Украину в рамках соглашения с НАТО.

Источник: Reuters

«Их уже поставляют. Они поставляются из Германии… И во всех случаях США получают платежи в полном объеме», — заявил он журналистам.

В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

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