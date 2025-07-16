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Генсек НАТО Рютте пригрозил Индии, Китаю и Бразилии санкциями из-за России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание на потенциальные последствия для Индии, Китая и Бразилии в случае продолжения торговых отношений с Россией. По его словам, эти страны могут столкнуться с серьёзными экономическими потерями из-за возможных вторичных санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

Рютте призвал лидеров указанных государств использовать своё влияние на российского президента Владимира Путина, чтобы побудить его к возобновлению мирных переговоров. Он подчеркнул, что бездействие в этом вопросе может привести к значительным санкционным мерам, которые «могут очень сильно ударить» по экономикам этих стран.

Также генсек НАТО выразил опасения 50-дневным сроком, данным американским президентом Дональдом Трампом для урегулирования конфликта. Рютте заявил, что Россия может использовать это время для укрепления своих позиций на фронте или получения преимуществ на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины против России, если Путин не уладит конфликт с Украиной в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. В ответ Дмитрий Медведев охарактеризовал эти требования как «формальный ультиматум», который Россия проигнорировала.

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