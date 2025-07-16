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Трамп считает, что Путин хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Трамп также сообщил, что не общался с Владимиром Путиным после заявлений 14 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Он часто говорил, что хочет мира. … Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней», — сказал он журналистам.

14 июля президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

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