Трамп считает, что Путин хочет мира на Украине

«Он часто говорил, что хочет мира. … Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней», — сказал он журналистам.
14 июля президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.
Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».