Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в постпреды США Уолтц пообещал сделать ООН «снова великой»

Кандидат в постпреды США при ООН Уолтц призвал организацию вернуться к её уставу и основополагающим принципам.

Источник: Аргументы и факты

Претендент на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать эту организацию «снова великой». Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по международным делам американского сената.

«Я уверен, что под руководством этого президента (Дональда Трампа — прим. ред.) мы сможем продолжать распространять мир и процветание. И я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой», — сказал дипломат.

По словам Уолтца, за 80 лет своего существования организация отдалилась от своей главной миссии — поддержания мира. Государственный деятель призвал ООН вернуться к её уставу и основополагающим принципам.

Он также указал на важность места, «где все могут говорить».

«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты», — подчеркнул кандидат в постпреды.

Вместе с тем Уолтц отметил, что своё «основное внимание» будет уделять поведению Коммунистической партии Китая, которое он назвал «злонамеренным».

Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что значение и востребованность ООН вновь возрастают. Он пояснил, что это связано со становлением более справедливого мира. Российский лидер добавил, что РФ выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше