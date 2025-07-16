Кандидат в постпреды США Уолтц пообещал сделать ООН «снова великой»

Претендент на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал сделать эту организацию «снова великой». Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по международным делам американского сената.
«Я уверен, что под руководством этого президента (Дональда Трампа — прим. ред.) мы сможем продолжать распространять мир и процветание. И я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой», — сказал дипломат.
По словам Уолтца, за 80 лет своего существования организация отдалилась от своей главной миссии — поддержания мира. Государственный деятель призвал ООН вернуться к её уставу и основополагающим принципам.
Он также указал на важность места, «где все могут говорить».
«У нас должно быть одно место в мире, где все могут говорить. Где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты», — подчеркнул кандидат в постпреды.
Вместе с тем Уолтц отметил, что своё «основное внимание» будет уделять поведению Коммунистической партии Китая, которое он назвал «злонамеренным».
Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что значение и востребованность ООН вновь возрастают. Он пояснил, что это связано со становлением более справедливого мира. Российский лидер добавил, что РФ выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.