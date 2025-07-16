Кандидат в постпреды США Уолтц пообещал сделать ООН «снова великой»

Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин заявил, что значение и востребованность ООН вновь возрастают. Он пояснил, что это связано со становлением более справедливого мира. Российский лидер добавил, что РФ выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.