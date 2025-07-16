Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад во главе с США установил жёсткий срок для ядерной сделки с Ираном

США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для возобновления ядерной сделки с Ираном. Согласно информации портала Axios, этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между американским госсекретарём Марко Рубио и министрами иностранных дел трёх европейских стран.

Источник: Life.ru

Как отмечают источники, если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, Тегеран столкнётся с санкциями Совета Безопасности ООН, которые были сняты после заключения ядерной сделки в 2015 году. Европейские страны готовы запустить соответствующий механизм, что приведёт к значительному ужесточению экономического давления на Иран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Особое внимание было уделено нарастанию напряжённости на Ближнем Востоке. Участники встречи осуждили воздушные атаки Израиля на иранскую территорию, рассматривая их как серьёзное нарушение международных норм.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше