Запад во главе с США установил жёсткий срок для ядерной сделки с Ираном

Как отмечают источники, если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, Тегеран столкнётся с санкциями Совета Безопасности ООН, которые были сняты после заключения ядерной сделки в 2015 году. Европейские страны готовы запустить соответствующий механизм, что приведёт к значительному ужесточению экономического давления на Иран.