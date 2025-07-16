Трамп заявил, что не против публикации данных из дела Эпштейна

Президент добавил, что решение о публикации новых материалов должна принимать министр юстиции — генеральный прокурор Пэм Бонди. Он заверил, что доверяет её суждению и считает, что она должна обнародовать только то, что считает достоверным. На вопрос, упоминалось ли его имя в материалах дела, Трамп ответил отрицательно.