Трамп заявил, что не против публикации данных из дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против обнародования новых материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвинённого в растлении несовершеннолетних и ряде других тяжких преступлений.
Во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома Трамп выразил поддержку идее прозрачности в расследовании дела Эпштейна. Он отметил, что сам заинтересован в открытости, однако подчеркнул важность надёжных доказательств.
Президент добавил, что решение о публикации новых материалов должна принимать министр юстиции — генеральный прокурор Пэм Бонди. Он заверил, что доверяет её суждению и считает, что она должна обнародовать только то, что считает достоверным. На вопрос, упоминалось ли его имя в материалах дела, Трамп ответил отрицательно.
Ранее Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.