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Трамп заявил, что не против публикации данных из дела Эпштейна

Трамп выразил поддержку идее прозрачности в расследовании дела Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против обнародования новых материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвинённого в растлении несовершеннолетних и ряде других тяжких преступлений.

Во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома Трамп выразил поддержку идее прозрачности в расследовании дела Эпштейна. Он отметил, что сам заинтересован в открытости, однако подчеркнул важность надёжных доказательств.

Президент добавил, что решение о публикации новых материалов должна принимать министр юстиции — генеральный прокурор Пэм Бонди. Он заверил, что доверяет её суждению и считает, что она должна обнародовать только то, что считает достоверным. На вопрос, упоминалось ли его имя в материалах дела, Трамп ответил отрицательно.

Ранее Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

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