Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла считает, что власти ФРГ должны установить контакт с руководством РФ, сделав всё возможное для этого.
«Это также наша, моя просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера (Германии — прим. ред.) с 6 мая и до сих пор не разговаривал с (российским президентом — прим. ред.) Владимиром Путиным по телефону», — сказал политик в эфире телеканала NTV.
Парламентарий подчеркнул, что «абсолютно важным» шагом является выход на переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта. Хрупалла отметил, что поставки оружия киевскому режиму нельзя считать решением, поскольку это не закончит боевые действия.
Сопредседатель партии также раскритиковал идею передать Украине дальнобойные ракеты. Политик выразил уверенность в том, что Германия всё больше втягивается в конфликт, и с этим процессом необходимо бороться.
Напомним, 14 июля лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала восстановить газопровод «Северный поток» и отменить санкции против России. Она добавила, что Берлину необходимо срочно избавиться от энергетической и цифровой зависимости, которую навязал Вашингтон.