WP: Администрация Трампа хочет заменить уволенных госслужащих ИИ

По данным издания, ИИ планируется использовать для выполнения широкого круга задач, в том числе для проведения налоговых проверок, обеспечения безопасности в аэропортах и других функций федеральных ведомств. Ожидается, что такие изменения помогут сократить затраты бюджета и уменьшить время ожидания для граждан.