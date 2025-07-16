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В Финляндии заявили о бедственном положении на границе с РФ

Жители Восточной Финляндии несут колоссальные потери из-за отсутствия туристов из России.

Жители Восточной Финляндии несут колоссальные потери из-за отсутствия туристов из России. Об этом заявили в Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что после закрытия границ снижение реальных доходов коснулось практически всех без исключения жителей Финляндии. Имели место быть случаи ликвидации компании.

Финны начали вводить против РФ ограничения с осени 2023 года. По их мнению, был большой наплыв мигрантов в страну. И тогда Финляндия обвинила в этом Россию.