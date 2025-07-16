Россиян могут начать штрафовать за передачу телефонного номера: суммы приличные

Сумма штрафа за передачу выделенного абонентского номера третьему лицу может составить до 50 тысяч рублей. Соответствующее нововведение рассматривается комитетом Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству. Данные опубликованы в таблице правок и появились на официальном сайте думской базы в минувший вторник, 15 июля.
«Незаконная передача абонентом абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг иному лицу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыc. рублей», — отмечается в документе.
Согласованные комитетом поправки могут быть дополнены в статью 13.29.1. КоАП РФ — «Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи».
Предусмотрены также и штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 200 тысяч рублей. Известно, что штраф будет налагаться в том числе, если вышеупомянутые лица или бизнесмены будут незаконно предоставлять возможность пользоваться собственной связью людям, которые не работают у них в компании.
В тексте законопроекта при этом отображается так же, что административным правонарушением не будут считаться кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных необходимостей.
Как KP.RU писал ранее, в этот же день стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о нововведении, согласно которому сумма штрафа за рекламу VPN-сервисов может составить до 500 тысяч рублей. Соответствующая санкция вводится для граждан, должностных и юридических лиц.
Кроме того, в комитете ГД по госстроительству одобрили поправки, согласно которым в России могут ввести штрафы до 5 000 рублей за поиск в интернете экстремистских материалов. Отметим, что данная ответственность предполагается и за получение доступа к запрещенным ресурсам.