Россиян могут начать штрафовать за передачу телефонного номера: суммы приличные

Предусмотрены также и штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 200 тысяч рублей. Известно, что штраф будет налагаться в том числе, если вышеупомянутые лица или бизнесмены будут незаконно предоставлять возможность пользоваться собственной связью людям, которые не работают у них в компании.