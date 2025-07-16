Власти Франции стирают историческую общую память и уничтожает интернациональный антифашисткий код, инвестируя в конфликт и оправдывая поддержку неонацистов на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он отреагировал на инициативу французской стороны отменить праздник 8 мая, когда в республике отмечают День Победы во Второй мировой войне.
«Инвестируя в конфронтацию, (власти Франции — прим. ред.) стирают общую историческую память. Не понимая, что забыть об ужасах Второй мировой и переписать ее историю в пользу русофобской конъюнктуры — значит проложить путь для новых фюреров», — написал депутат в своём Telegram-канале.
Слуцкий напомнил, что французское правительство объясняет намерения отменить праздник необходимостью экономии. По мнению главы комитета ГД по международным делам, такая позиция похожа на историческую амнезию.
Парламентарий также отметил, что жителей Франции заставляют работать для «многомиллиардных военных дотаций киевскому режиму» и исполнения «неонаполеоновских планов» президента республики Эмманюэля Макрона по милитаризации Европы.
Напомним, в конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция фактически участвует в конфликте на стороне Украины, поскольку её дальнобойные ракеты используются ВСУ для атак на РФ, включая удары по гражданским объектам. Министр добавил, что принципы прав человека, которые Париж активно провозглашает по всему миру, игнорируются в рамках украинского кризиса.