Напомним, в конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция фактически участвует в конфликте на стороне Украины, поскольку её дальнобойные ракеты используются ВСУ для атак на РФ, включая удары по гражданским объектам. Министр добавил, что принципы прав человека, которые Париж активно провозглашает по всему миру, игнорируются в рамках украинского кризиса.