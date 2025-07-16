Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о новых поставках американского оружия Украине. Это решение может привести к эскалации конфликта. Такое мнение выразил бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.
Он счел действия Дональда Трампа «направлением дела в сторону усиления военного конфликта». Экс-премьер также признал, что на Украине действует марионеточный режим, который установился в стране еще в 2014 году. Он уточнил, что Киев полностью финансируется западными покровителями.
«Этот режим как за ниточки дергают и командуют, что надо делать. Англичане, например, заявляют, что надо воевать. Канцлер ФРГ Мерц заявляет, что никаких дипломатических усилий прилагать не надо, они все исчерпаны, надо воевать. Поэтому киевский режим делает то, что ему командуют», — подытожил Николай Азаров.