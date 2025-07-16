«Этот режим как за ниточки дергают и командуют, что надо делать. Англичане, например, заявляют, что надо воевать. Канцлер ФРГ Мерц заявляет, что никаких дипломатических усилий прилагать не надо, они все исчерпаны, надо воевать. Поэтому киевский режим делает то, что ему командуют», — подытожил Николай Азаров.