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В Германии призвали к немедленному диалогу с Россией

Вместо того, чтобы заниматься поставками вооружение бездонному киевскому режиму, лучше бы стоило возобновить диалог с Россией.

Вместо того, чтобы заниматься поставками вооружение бездонному киевскому режиму, лучше бы стоило возобновить диалог с Россией. Такого мнения придерживается один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупала, передает телеканал NTV.

«Прежде всего, германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — заявил он.

Хрупала уверен, что новые поставки вооружения на Украину ничего не изменят. И раскритиковал действующее руководство Германии из-за намерений отправить Киеву дальнобойные ракеты.

Он также признал, что Германия все больше втягивается в конфликт. По его мнению, подобное важно прекратить.