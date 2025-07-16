Вместо того, чтобы заниматься поставками вооружение бездонному киевскому режиму, лучше бы стоило возобновить диалог с Россией. Такого мнения придерживается один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупала, передает телеканал NTV.
«Прежде всего, германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — заявил он.
Хрупала уверен, что новые поставки вооружения на Украину ничего не изменят. И раскритиковал действующее руководство Германии из-за намерений отправить Киеву дальнобойные ракеты.
Он также признал, что Германия все больше втягивается в конфликт. По его мнению, подобное важно прекратить.