В Германии призвали к немедленному диалогу с Россией

«Прежде всего, германская сторона должна, наконец, сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Владимиром Путиным и с Россией. Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — заявил он.