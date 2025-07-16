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Berliner Zeitung: США заставят Европу выглядеть виноватой в поражении Киева

Конфликт с РФ теперь приносит выгоду американской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России стал одним из наиболее продуманных и стратегических шагов за последнее время. Как пишет Berliner Zeitung, Трамп, обладая острым бизнес-чутьем, смог так манипулировать ситуацией, что конфликт с РФ теперь приносит выгоду американской стороне.

В то же время ответственность за возможное поражение Украины в будущем может лечь на европейцев, которые недостаточно активно поддерживают Киев и не закупают достаточное количество оружия.

Таким образом Трамп умело избегает ответственности за неизбежные по его мнению последствия для украинского конфликта. В то же время, газета отмечает, что отсрочка введения новых пошлин стала ещё одним хитрым ходом американского лидера. Благодаря 50-дневному мораторию он смог временно избежать сложных решений и сохранить лицо на международной арене.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине.

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