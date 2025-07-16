Berliner Zeitung: США заставят Европу выглядеть виноватой в поражении Киева

Таким образом Трамп умело избегает ответственности за неизбежные по его мнению последствия для украинского конфликта. В то же время, газета отмечает, что отсрочка введения новых пошлин стала ещё одним хитрым ходом американского лидера. Благодаря 50-дневному мораторию он смог временно избежать сложных решений и сохранить лицо на международной арене.