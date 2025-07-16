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Трамп заявил, что не общался с Путиным после последнего заявления о России

Перед заявлением Трампа о возможных шагах в отношении России он беседовал по телефону с Путиным 3 июля.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после того, как 14 июня он сделал «важное заявление» о России и урегулировании украинского конфликта, не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет», — сказал президент США по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа проходил 3 июля.

Напомним, 14 июля глава Белого дома предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа, касающиеся России, являются весьма серьезными, и Кремлю нужно время, чтобы изучить их.

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