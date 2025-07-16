Трамп заявил, что не общался с Путиным после последнего заявления о России

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после того, как 14 июня он сделал «важное заявление» о России и урегулировании украинского конфликта, не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Нет», — сказал президент США по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания.
Последний телефонный разговор Путина и Трампа проходил 3 июля.
Напомним, 14 июля глава Белого дома предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа, касающиеся России, являются весьма серьезными, и Кремлю нужно время, чтобы изучить их.